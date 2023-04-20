Дакота во второй раз выходит замуж, ее избранник - Федор Белогай

Сегодня, 20 апреля, Рита Дакота сообщила радостную новость. Певица выходит замуж.
Ее возлюбленный - Федор Белогай, сделал артистке предложение, а та приняла его.
Блондинка опубликовала в своем блоге фото руки с кольцом и заявила, что уже готова принимать поздравления.
Первым мужем исполнительницы был коллега по сцене и по проекту "Фабрика звезд" Влад Соколовский. У артистов есть общая дочь Мия.
Брак их распался из-за измен супруга.
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