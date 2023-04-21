Однажды Чарли Чаплину поклонник-вор подбросил в карман золотые часы

Как-то Чарли Чаплин ехал в метро Нью-Йорка. В тот период жизни он уже имел широкую известность и множество поклонников по всему миру.

Приехав домой, комик сунул руку в свой карман и обнаружил там некий предмет. Достав его, Чаплин увидел настоящие золотые часы.

Он был совершенно ошарашен и искренно не понимал, как часы могли попасть в его карман. Актер решил отнести нежданную находку в полицию.

На следующий день ему принесли письмо, в котором профессиональный карманник признавался, что это он сделал "подарок" Чаплину. Он украл золотые часы у некоего человека в метро и, увидев Чаплина, решил опустить их в его карман.

Спустя год после этих событий полиция так и не нашла хозяина часов, а потому снова передала их Чарли Чаплину. Об этом удивительном случае узнали журналисты и стали писать о нем в газетах.

Спустя небольшое время Чаплин получил еще одно письмо. Ему писал бывший владелец золотых часов!

Нет, он не просил вернуть ему дорогостоящий предмет.

Наоборот, этот человек пожелал, чтобы его часы остались у Чарли Чаплина. А поскольку он тоже являлся поклонником необыкновенного таланта актера, то послал ему в подарок золотую цепочку к часам.