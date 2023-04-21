Последний подарок принцессы Дианы растрогал младшего сына до слез

Наследнику британской короны принцу Гарри было всего 12 лет, когда погибла его любимая мама - Диана Спенсер, знаменитая на весь мир Леди Ди.

В своих скандально известных мемуарах, вышедших не так давно, Гарри рассказал о многих вещах, происходивших в королевской семье. В частности, о своих обидах на отца - действующего короля Великобритании Карла III, и старшего брата принца Уильяма.

Там же он рассказал душещипательную историю, связанную со своей рано ушедшей из жизни мамой. Она умерла за две недели до дня рождения младшего сына.

И хотя ей было не суждено присутствовать на торжестве своего ребенка, она все же сделала ему подарок. Его передала Гарри родная тетя, леди Сара МакКоркодейл.

В подарочную бумагу с любовью была завернута игровая приставка Xbox. А так как Гарри просто обожал видеоигры, он был на седьмом небе от счастья.

В тот период мальчик находился в школе-интернате, и приставка несколько скрасила ему потерю матери. Этим своим признанием Гарри до слез растрогал читателей своих мемуаров.