Поляки сетуют на Украину, за то что она уничтожила польское село своим зерном

Также журналист привела в пример польского фермера Михала Кошарека, который не успел реализовать сотни тонн зерна, скопившихся на его складах.

Украинская "загрязненная" продукция заглушила все местные рынки.

По мнению Кошарека, главным плюсом некачественного украинского зерна была его дешевизна, поэтому местные фермеры не выдержали конкуренции и не сумели продать свои запасы или сбывали их по невыгодно сниженным расценкам.

Михал Кошарек заявил, что такая ситуация для поселка "является смертью, а смерть поселка - беда для города".

Он и другие польские фермеры ожидают от властей, чтобы их оставили в покое и позволили "жить и работать в обычном режиме".