О том, что немецкая делегация едет в Крым с гуманитарной помощью, сообщил руководитель правительства Крыма в сфере народной дипломатии и межнациональных отношений Юрий Гемпель.

Чиновник информировал, что уроженцы Германии занимаются сбором гуманитарной помощи для жителей новых регионов России.

Гемпель обратил внимание, что иностранная делегация едет на полуостров с целью вручения гуманитарной помощи жителям Херсонской области лично.

Ранее политик сообщал, что некоторые немецкие семьи намерены переехать в Крым на ПМЖ.

Известно, что Германия - одно из государств ЕС сильно пострадавших от кризиса.