21 апреля журналисты американской газеты The Washington Post обнародовали серию секретных файлов Пентагона, оказавшихся в сети в результате утечки, согласно которым Главное управление разведки Украины разрабатывало план по совершению нападения на российских военных в Сирии.

Согласно данным WP, изначально предполагалось, что украинские разведчики будут использовать беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по позициям армии России в сирийском государстве, поскольку таким образом Киев хотел стянуть российские войска в Сирию из Украины.

Позднее Владимир Зеленский лично распорядился свернуть разработку операции по нападению на ВС РФ в Сирии, поскольку правительство Соединённых Штатов предостерегло Киев от совершения таких действий. Кроме того, в офисе Зеленского засомневались в возможном успехе подобной операции.

Также в Washington Post пишут, что причиной для отмены операции ВСУ в Сирии являлось недостаточное количество свободных беспилотников, которые необходимы Киеву в Украине. Вместе с тем план ГУР состоял в том, чтобы задействовать незначительное число дронов для атаки российского военного контингента в Сирии, в частности, бойцов ЧВК "Вагнер".э

Характерно, что тот же день журналисты WP рассказали о том, что правительство США настаивало на выводе украинской армии из Артемовска в январе текущего года.