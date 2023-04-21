Рита Дакота собралась замуж

Еще совсем недавно российская певица уверяла общественность, что во второй раз ни за что не пойдет под венец, напоминает Супер.ру.

Ее возлюбленный тоже был согласен с таким раскладом дел. Но внезапно Рита Дакота стала намекать, что очень скоро в ее личном блоге появится фото с говорящей надписью «Я сказала "да"».

Прогрев аудитории при этом начался за сутки. В нем есть и комментарии будущего жениха звезды - музыканта и клипмейкера Федора Белогая, а также инсайты разборов проблем в отношениях, реакция от подписчиков.

Проще говоря, Рита и не пыталась особо держать интригу, а в завершение сторителлинга написала во всех соцсетях, что она выходит замуж! К слову, вместе пара уже около 5 лет.

Поклонники теперь задаются вопросом: на чем сейчас будет строиться привычный подписчикам нарратив независимой и сильной женщины. Хотя, как они полагают, у кумира наверняка и на этот случай припасена пара-тройка проработанных инсайтов. В общем, осталось лишь дождаться свадьбы.