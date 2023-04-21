Теперь официально: с Алека Болдуина сняты все обвинения в непредумышленном убийстве во время съемок

Со звезды Голливуда Алека Болдуина официально сняли все обвинения в том, что он непредумышленно убил оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина", сообщает Сплетник.ру со ссылкой на американские СМИ.

Как уточняет издание, окружной прокурор города Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис дело об убийстве оператора передала двум другим обвинителям - специальным прокурорам Джейсону Льюису и Кэри Морисси: они проведут новое расследование обстоятельств этого громкого дела.

К слову, с консультанта по оружию Ханны Гутьеррес-Рид, которая тоже обвинялась в непредумышленном убийстве, обвинения не сняли.

Инцидент случился в 2021 году. Артист выстретил из реквизитного пистолета и смертельно ранил Галину Хатчинс. Как выяснилось позже, револьвер вместо холостых был заряжен боевыми патронами.

В результате выстрела также был ранен и режиссер Джоэл Соуза, но он выжил. Алек Болдуин до последнего отрицал свою вину в этой трагедии.