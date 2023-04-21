Ведущий американского ТВ Ларри Эдлер намерен попытать счастье на выборах президента в 2024 году

Чем ближе выборы в США, тем больше известных личностей высказывается на предмет своего участия в них.

Недавно сообщалось, что свою кандидатуру намерен выдвинуть племянник 35-ого американского лидера Джона Кеннеди - Роберт Кеннеди.

Теперь желание участвовать в выборах руководителя государства изъявил известный ведущий американского телевидения Ларри Элдер.

Проживающий в Калифорнии звезда экрана о своем намерении сообщил 20 апреля в социальных сетях.

Знаменитость сокрушается по поводу того, что США находится в упадке и он намерен сделать все от него зависящее, чтобы исправить данную ситуацию.

Элдер - представитель республиканцев и ранее уже баллотировался на пост губернатора Калифорнии, но его стремление не увенчалось успехом.

Выбирать главу американского государства будут в ноябре 2024 года.