Пить или не пить: диетолог Королева рассказала, чем опасен давно заваренный чай

Давно заваренный чай может поддержать воспаление в организме. Более того - усилить вероятность онкологических заболеваний, сообщает Рамблер со ссылкой на Москву 24.

По словам диетолога Маргариты Королевой, на процессы брожения и окисления в напитке указывают маслянистая пенка на поверхности.

Измененные в результате такой реакции компоненты могут поддержать практически любой воспалительный процесс. Особенно - в желудочно-кишечном тракте, - пояснила эксперт.

В старом чае, кроме того, размножается грибная флора, в итоге образуется афлатоксин. Такое вещество повышает риски возникновения онкологических заболеваний.

В таком напитке может быть и гуанин, а он негативно отражается на нервной системе.

Диетолог советует пить чай в течение 30 минут после того, как его заварили. В этом случае напиток пойдет организму на пользу. К слову, чайные листья надо заливать не кипятком, а горячей водой, температура которой около 85 градусов.