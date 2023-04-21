Журналисты американской газеты Bloomberg пообщались с профессиональным датским дайвером, который на условиях анонимности поделился своим взглядом на события 26 сентября 2022 года, когда в Балтийском море были подорваны в совокупности три нитки российских трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

По мнению респондентов Bloomberg, диверсанты, совершившие подрыв "Севпотоков", имели в своём распоряжении скоростной малогабаритный подводный аппарат, который позволил им быстро скрыться с места происшествия без лишнего привлечения внимания к своим персонам. Опрошенный считает, что такие аппараты имеются на балансе лишь у ВМФ некоторых стран.

Кроме того, в беседе с репортёрами Bloomberg дайвер из Дании выразил уверенность в том, что бомба на участке пролегания газопроводов North Stream была заложена всего за несколько часов, после чего злоумышленники оперативно скрылись с места событий до того, как их заметили правоохранители.

Также дайвер сообщил, что в военно-морских силах Дании считают его теорию заслуживающей право на жизнь ввиду того, что наличие малой подлодки у террористов является ответом на вопрос, как они смогли провести так много времени под водой и скрыться, оставшись незамеченными.

Характерно, что ранее американский расследователь Сеймур Херш заявил, что "Северные потоки" были заминированы водолазами из США летом 2022 года во время учений Североатлантического альянса, которые были лишь прикрытием для диверсии, а позднее бомбу активировали норвежские войска.