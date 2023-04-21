Вайкуле заявила, что не видит ничего плохого в сносе памятников российским воинам-освободителям

14:40 2023-04-21

Исполнительница Лайма Вайкуле никак не может успокоиться. На этот раз артистка заявила, что в сносе памятников российским воинам-освободителям в бывших странах СССР ничего плохого нет.

Лайма Вайкуле не понимает возмущений по поводу сноса памятников русским воинам-освободителях в странах, которые ранее были в СССР.

Прибалтийская певица убеждена, что эти монументы не нужны.

Артистка привела пример, что люди, приходящие к памятнику неизвестного солдата, хотят вспомнить отца. По ее мнению, вспоминать родителя следует на его могиле, а не у монумента.

Знаменитость отметила, что в последнее время у памятников только алкаши собирались, оставляя после себя бутылки.

Певица Наталья Штурм, услышав суждения старшей коллеги, заявила, что та не понимает, что говорит.

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