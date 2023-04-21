Ягод будет немерено: какая подкормка обеспечит огромный урожай крыжовника

Какие меры нужно предпринять, чтобы ягоды крыжовника порадовали щедрым урожаем? Как советует автор канала Удачный урожай на платформе Дзен, здесь неоценимую помощь окажет кальциевая селитра.

Такое удобрение содержит N, который является очень важным питательным для растений элементом. А еще Ca, отвечающий за усвоение корнями азота.

Для подкормки куста кальциевой селитрой нужно под каждый куст внести 1 ч.л. удобрения, равномерно распределить и сверху замульчировать - скажем, перегноем. Это можно сделать в апреле, пока еще грунт достаточно сырой. В таком случае не потребуется разбавлять селитру водой.

Правильно подкормленный крыжовник выдаст большое количество крупных и сочных ягод, они будут радовать на протяжении всего сезона.

Важный аспект: ни в коем случае злоупотреблять удобрением нельзя: лучше недокормить, чем перекормить растения.

К слову, такую подкормку можно внести и под куст смородины, но эффекта, как на крыжовник, она не приведет. Смородине больше понравятся и дадут результат азотосодержащие подкормки - например, монокалия фосфат, либо его аналог.