Суд отказал Козловскому в иске против Бородина

Виталий Бородин заявил, что Данила Козловский, выступая против него, просто решил засветиться в заголовках статей представителей СМИ.

Активист обратил внимание, что актер даже не позаботился о том, чтобы правильно составить судебный иск.

Юстиция не стала рассматривать обращение Козловского.

Бородин подчеркнул, что он прибыл в судебную инстанцию, а его оппонент нет. Общественник призывает артиста прибыть по месту назначения, а не отсиживаться в Питере или Штатах.

Глава Федерального проекта по противодействию коррупции желает вступить со звездой экрана в дебаты.