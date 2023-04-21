Брат Волковой из сериала Воронины жестоко расправился с гей-парой в США

Брат российской актрисы Екатерины Волковой, которая прославилась благодаря сериалу "Воронины", Леонида Волкова обвиняют в жестокой расправе над парой геев в Америке.

Жертвами злоумышленника стали 28-летний Павел Векшин и 37-летний Кирилл Щукин, оказывавшие ему помощь в аренде жилплощади.

Конфликт произошел на почве денег. У Волкова не было чем платить за квартиру, а его жену и двоих детей выселили на улицу.

В течение 2-ух недель погибшие считались без вести пропавшими, пока их тела с огромным количеством ножевых ранений не были обнаружены в мусорных контейнерах на складе.

Преступник арестован. Волкова не дает никаких комментариев по поводу судьбы близкого родственника.