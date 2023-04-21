Самбурская стала звездой Московского международного кинофестиваля, появившись на красной дорожке в платье с глубоким декольте

В российской столице состоялся 45-ый ММКФ (Московский международный кинофестиваль).

На красной ковровой дорожке среди многих других знаменитостей блистала Настасья Самбурская.

Актриса выбрала для мероприятия эффектное черное бархатное платье в пол, выгодно подчеркнувшее идеальные формы красавицы.

Больше всего внимание камер и проходящих мужчин было прикована к очень глубокому декольте наряда знаменитости.

Яркий макияж и густые распущенные волосы Настасьи стали отличным дополнением образа.

Также на ковровой дорожке фестиваля засветились Ида Галич, Любовь Толкалина, Анна Хилькевич, Алена Водонаева и многие другие