Михалков назвал картину Вызов, снятую в космосе, уникальным опытом мирового кинематографа

Никита Михалков назвал фильм "Вызов" единственной в своем роде. Он обратил внимание, что съемки в космосе представляли собой сложнейший процесс.

Режиссер считает, что неважно, что это было, рекламный или пиаровский ход, так как если такое происходит, значит есть поиск нового, способствующего движению кинематографа.

Никита Сергеевич признался при этом, что сам пока не смог выкроить время, чтобы посмотреть картину.

Премьера проекта состоялась в Москве 12 апреля, а 20 числа его увидели в кинотеатрах жители других российских городов.