Вайкуле встала на защиту Ахеджаковой, призвав перестать трогать талантливого человека

Латвийская певица Лайма Вайкуле встала на защиту актрисы Лии Ахеджаковой после потери той работы и обвинений в ее адрес.

Артистка в эфире собственного Ютуб-канала призвала недоброжелателей наконец замолчать и перестать трогать талантливых личностей.

Вайкуле убеждена, что Ахеджакова заслужила своим трудом только почет и уважение, а никак не хейт, обрушившийся на ее седую голову.

Пожилая актриса позволила себе высказаться против СВО РФ в Украине, чем вызвала негодование со стороны соотечественников.

Многие отказались посещать постановки "Современника", где она играла. После ее и вовсе исключили из всех спектаклей театра, где она прослужила 50 лет.