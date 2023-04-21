Вайкуле встала на защиту Ахеджаковой, призвав перестать трогать талантливого человека

Латвийская певица Лайма Вайкуле встала на защиту актрисы Лии Ахеджаковой после потери той работы и обвинений в ее адрес.
Артистка в эфире собственного Ютуб-канала призвала недоброжелателей наконец замолчать и перестать трогать талантливых личностей.
Вайкуле убеждена, что Ахеджакова заслужила своим трудом только почет и уважение, а никак не хейт, обрушившийся на ее седую голову.
Пожилая актриса позволила себе высказаться против СВО РФ в Украине, чем вызвала негодование со стороны соотечественников.
Многие отказались посещать постановки "Современника", где она играла. После ее и вовсе исключили из всех спектаклей театра, где она прослужила 50 лет.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__