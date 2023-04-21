Лорак выложила в соцсетях ролик с обручальным кольцом на руке

Совсем недавно украинская исполнительница Ани Лорак рассказала о том, что встречается с испанцем Исааком Виджраку.

Теперь же артистка выложила в Сеть видео, где продемонстрировала, как работает над выходом новых композиций.

Внимательные фолловеры знаменитости увидели на ее руке обручальное кольцо.

Никаких высказываний о скором замужестве от звезды сцены не поступало, но фанаты мысленно ее уже выдали замуж.

Чуть раньше украинка заявляла о намерении заработать за одно свое выступление в российской столице 4 000 000 рублей.