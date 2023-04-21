Светикова рассказала о романе с Харламовым, когда ей было 18 лет

Исполнительница Светлана Светикова вспомнила в рамках интервью Яне Чуриковой, что познакомилась с юмористом Гариком Харламовым, когда готовила свою студенческую работу, а было ей 18 лет.

Позднее артистка вместе с родителями стала жить в районе, где проживал и Харламов.

Сначала знаменитости дружили, а после между ними завязался роман.

Светлана вспоминает, что полюбила Гарика за юмор, характер, отношение к возлюбленной.

Знаменитости даже были помолвлены, но на пути встали родители Светиковой, запрещавшие ей встречаться с комиком.

Девушка даже сбежала из дома, чтобы быть с любимым, но позднее выбрала семью. Певица ушла от юмориста, хотя была все еще влюблена в него.