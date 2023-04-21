Канделаки заявила о низком качестве Вечернего Уганта после выхода шоу Воли

Выход нового шоу с Павлом Волей на ТНТ не мог остаться без внимания критиков. С недовольными не согласилась ведущая Тина Канделаки, отметив, что передача смотрится очень свежо в сравнении с "Вечерним Ургантом", который транслировали на Первом канале.
Канделаки не может назвать шоу скучным, а считает, что оно превзошло некогда популярный проект с Иваном Ургантом.
Тина отметила, что россияне хорошо относятся к Павлу, по этой причине аудитория передаче обеспечена.
Отметим, что премьера программы с Волей состоялась в минувшие выходные. Время трансляции 21:00.
Ранее юморист сообщал, что не собирается бросать Comedy Club.
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