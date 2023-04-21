Мода сегодня: Седина и природные данные вытеснили силиконовую грудь, загар и вегетарианство

Мода - вещь непостоянная. Сегодня она приветствует естественность, здоровый образ жизни, комфортную и продуманную жизнь.

Эксперты выделили основные характеристики новой модной жизни.

Первым в списке числится отказ от вегетарианства, так как знаменитости отметили, что чрезмерное увлечение этим "делом" плохо сказывается на здоровье, внешности.

Сегодня известные личности отказались от загара, посещения солярия. К примеру, актриса Анастасия Макеева отметила, что ультрафиолет старит кожу, по этой причине она старается защищаться от солнца с помощью специальных средств.

Отказ от седины - тренд, который на вооружение взяли западные звезды. Сара Джессика Паркер, Гвинет Пэлтроу, Хелен Миррен появляются на публике с седой шевелюрой, абсолютно не стесняясь этого. Наши артисты только осваивают "модную новинку".

Дмитрий Дибров и Филипп Киркоров - в первых рядах. Последний затонировал шевелюру и бороду под седину.

Звезды стали теперь не увеличивать, а уменьшать грудь, вернее избавляться от грудных имплантов. Среди таких знаменитостей Ирина Дубцова, Анна Старшенбаум, Регина Мянник, Лера Кудрявцева.