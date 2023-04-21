Рассаду овощей нужно высаживать на грядки при разной температуре почвы и воздуха

Для высадки перца достаточно, чтобы земля прогрелась до +15 градусов. Такая же температура прогрева почвы подходит и для высадки томатов.

А вот рассаду баклажанов стоит высаживать на грядки, только когда земля прогреется до +18 градусов, а воздух - до +20. При этом температура почвы не должна опускаться ниже +15 градусов Цельсия.

Огурцы нужно высаживать в грунт при прогреве почвы днем до +18 градусов Цельсия, а ночью - до +16 градусов Цельсия. Если грунт охладится до +15 градусов, то это отрицательно скажется на развитии огурцов, а при +10 градусах их рост вовсе приостановится.

Чтобы выгнать лук на перо, нужно дождаться, пока почва на глубине 10 см прогреется до +10 градусов Цельсия. А для высадки сельдерея будет достаточным прогрев почвы до +12 градусов Цельсия.

Измерить температуру почвы можно при помощи термометра. Для правильного измерения он опускается в лунку глубиной 15-20 см и засыпается выкопанной из лунки почвой.

Кроме температуры земли и воздуха при посадке разных огородных культур учитываются также место высадки (открытый грунт или теплица), погода на улице, рекомендации лунного календаря и возраст рассады.