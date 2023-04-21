Maxim озвучил имя самой сексуальной женщины планеты

35-летняя пышногрудая модель plus-size Эшли Грэм названа самой сексуальной женщиной планеты по версии авторитетного издания Maxim.

Грэм утверждает, что ее тело, как и тело любого другого жителя планеты Земля постоянно находится в движении и развитии.

Формы, размеры, пол, годы и национальность - то, что "составляет" личность, но не определяют ее ценность.

Принимать друг друга такими, какими создала природа без постоянных обсуждений, кто лучше, а кто хуже - то, чему нужно учиться и что позволит каждому жить в гармонии с самим собой.

Эшли не стесняется ни своего возраста, ни того, чем щедро ее одарила природа, а поэтому вызывает восхищение со стороны окружающих.