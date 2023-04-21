Имя нового ведущего шоу Удивительные люди, которое вел Гуревич, названо

Еще в марте прошлого года Александр Гуревич пропал с экранов. Ведущий покинул и проект "Удивительные люди", выходящий в эфир "Россия 1".

Новым ведущим шоу стал Артем Варгафтик, внешне очень напоминающий Гуревича.

Безусловно, в выборе нового главного лица программы ставка была сделана в том числе на внешность - борода с сединой, очки, комплектация и даже прическа. Он - вылитый Гуревич.

Варгафтик - профессиональный виолончелистом. Он больше 20 лет трудится на телеканале "Культура".