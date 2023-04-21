Потап рассказал о хейте в свой адрес после критики СВО

Алексей Потапенко (Потап) выступил против СВО в Добассе, из-за чего получил массу негатива со стороны россиян.

Жители РФ обижены на артиста, который "греб деньги лопатой" в российском государстве, а теперь отвернулся к нему спиной.

Исполнитель заявил, что не реагирует на критику, так как понимает, что она исходит от тех, кому больно, кто зол на весь свет и испытывает ненависть к окружающим.

Потап убежден, что хейт заставляет поворачиваться людей спиной друг другу, отчего они становятся слабыми. Доверие - вот то, что необходимо испытывать к людям.