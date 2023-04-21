Опытный огородник посоветовал, что можно посадить в этом сезоне: лучшие проверенные сорта картошки

Эксперт плохого не посоветует, берем на заметку и пробуем!

Ред Скарлет

Нетребовательный сорт, дающий до 15 клубней с одного куста. Может выращиваться в любых условиях, легко к ним приспосабливается. Хороший вкус, быстрое созревание - за 75 дней. Картофель долго лежит, сохраняется в лучшем виде до весны. При варке почти не разваривается.

Аврора

Хорошо приживается в разных климатических условиях, не боится картофельных болезней, дает до 20 штук картофелин в одном гнезде. Прекрасно долежит до весны в идеальном состоянии. Клубни будут ровные и красивые, среднего размера.

Королева Анна

Эту картошечку хорошо варить, не садится в кашу. Вкусная, сытная, ароматная. В среднем клубни весят до 150 г. Они овальной формы, кожица желтоватая. Отлично хранятся до весны. Уход требуется минимальный.