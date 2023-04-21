Панайотов не стал скрывать, что прибегает к ботоксу и лифтингу

Александр Панайотов оказался в числе гостей форума, главной темой обсуждения которого стала эстетическая медицина.

Это было удивительным, так как 99 % из всех присутствующих были женщинами.

Оказалось, что певец прибегает к услугам косметолога и не скрывает этого.

Александр заявил, что 1 - 2 раза посещает "своего человека", которому доверяет как себе. Вообще к таким специалистам артист относится настороженно.

Панайотов объяснил, что выбирает прежде всего косметолога по его внешнему виду, так как для звезды сцены это самый важный показатель.

Исполнитель рассказал, что прибегает к аппаратным процедурам, а также делал ботокс однажды.