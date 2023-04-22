Пригожин рассказал о том, что сын Пескова прошел военную службу в ЧВК "Вагнер"

06:03 2023-04-22

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер" сообщил о том, что сын пресс-секретаря Путина прошел армейскую службу, воюя в рядах вагнеровцев "простым артиллеристом".

Из интервью бизнесмена Евгения Пригожина для телеграм-канала "Позывной Брюс":

Из всех моих знакомых, впервые об этом скажу, один человек — Песков, в свое время прослывший законченным либералом, своего сына отправил к нам. Пришел и сказал: «Забери его простым артиллеристом». Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи.

Дети политиков РФ и ранее участвовали в сражениях в рамках СВО на Украине.

Так, например, сын главы Крыма Сергея Аксенова, был призван и ушел на фронт, когда в России проводилась частичная мобилизация.