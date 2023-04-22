Арестовать и депортировать: Криштиану Роналду в Саудовской Аравии могут наказать из-за непристойного поведения

У одного из именитых футболистов мира Криштиану Роналду, похоже, назревают проблемы. Его призывают арестовать и депортировать из Саудовской Аравии - за неприличный жест, адресованный болельщикам, сообщает Нellomagrussia.ru.

А поводом стало то, что, когда с трибун выкрикнули имя давнего соперника спортсмена Лионеля Месси, футболист схватился за пах. Это случилось после того, как 18-го апреля клуб Роналду со счетом 0:2 проиграл прямому конкуренту чемпионский титул.

С предложением наказать Роналду к властям Саудовской Аравии обратился профессор международного права, адвокат Нуф бинт Ахмед. В своих соцсетях юрист заявил, что такое поведение считается непристойным.

И добавил, что непристойный поступок предполагает арест и депортацию, если его совершил иностранец.

Я за спортом не слежу. Если даже Криштиану спровоцировали, его поведение считается преступлением. Публично совершенный непристойный поступок карается арестом и депортацией, если его совершил иностранец. Мы в прокуратуру подаем петицию по этому поводу, — говорит адвокат.

В клубе "Ан-Наср", за который сейчас играет Роналду, объяснили жест футболиста тем, что тот получил "чувствительную" травму в области паха при столкновении со своим противником.

Контракт с арабской командой португальский футболист подписал в конце 2022 года. Его гонорар - около 200 миллионов евро за сезон.

Ранее Роналду досрочно покинул клуб "Манчестер Юнайтед" после скандального интервью. В беседе с журналистами спорстмен раскритиковал руководство клуба, обвинив в отсутствии поддержки с его стороны после смерти новорожденного сына. Футболист также заявил, что он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.