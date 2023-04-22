Крозетто: завершить конфликт на Украине можно только переговорами

Днём 22 апреля журналисты новостного агентства La Stampa взяли интервью у глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто, который публично заявил, что боевые действия на территории Украины могут быть завершены лишь в случае возобновления переговорного процесса между администрациями Киева и Москвы.

По мнению Крозетто, мировая общественность должна сконцентрировать свои усилия не на полном завершении российской специальной военной операции, а на приостановке боевых действий в Украине, что станет первым существенном шагом на пути к мирному урегулированию между враждующими сторонами.

При этом Гуидо Крозетто напомнил, что в настоящий момент российский и украинский политические режимы отказываются от диалога друг с другом, и для коллективного Запада чрезвычайно важно, чтобы московский Кремль и офис Зеленского вновь активизировали контакты между собой.

Характерно, что ранее Владимир Зеленский подписал президентский указ, которым запретил украинским политикам участие в переговорном процессе с российскими коллегами, в частности, с Владимиром Путиным. в то же время Зеленский считает, что Украина должна добиваться своих целей в конфликте с РФ исключительно военным путём.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что в Москве готовы к переговорам с Киевом, однако в настоящий момент их возобновления не желает Владимир Зеленский.