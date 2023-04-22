Опытная огородница рассказала, что любят томаты, а для перцев и баклажанов не подходит

Рассада томатов не любит высокую температуру, зато хорошо растет при +19 или +22 градусах. Если условие не соблюдается, и к тому же не хватает солнца, рассада будет вытянутой.

А вот перцы и баклажаны обожают теплый климат, для нормального развития им нужна температура 23-27 градусов.

Помидорная рассада выдерживает закалку в теплице весной, а перцы и баклажаны лучше держать дома до настоящего прихода тепла, то есть - до лета.

Если рассада томатов становится крепче, испытывая колебания температур днем и ночью, то перцы и баклажаны боятся похолодания ниже +15 градусов.

При этом все приведенные растения нуждаются в ярком и длительном солнечном освещении. Томатам свет нужен больше всех, по 12 часов в сутки, если этого не будет, рассада вытянется.

А вот перцы и баклажаны имеют меньшую склонность к вытягиванию, им хватает до 8 ч света в сутки. Остальное время их вполне устроит рассеянный мягкий свет.

Высокая влажность не рекомендована томатам, они начинают болеть грибковыми болезнями, теряют листья, покрываются пятнами.

Помидорную рассаду не желательно опрыскивать и поливать по листьям.

Баклажаны и перцы хорошо себя чувствуют при влажном воздухе. В сухом воздухе растения подвержены атакам паутинного клеща.

Вот такие разные растения, и при этом все - пасленовые.