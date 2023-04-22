22 апреля журналисты телеканала "Россия-24" взяли интервью у советника главы "Росэнергоатома" Рената Карчаа, который утверждает, что украинские войска использовали беспилотники для совершения атаки на территорию Запорожской АЭС, что привело к повреждению стёкол в одном из турбинных залов объекта.

По словам Карчаа, остекление в чётвёртом энергоблоке Запорожской атомной электростанции было существенно повреждено из-за взрывной волны, спровоцированной детонацией беспилотных летательных аппаратов армии Украины. Представитель российского энергоконцерна отмечает, что артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ доставляют администрации станции меньше проблем, чем атаки вражеских дронов.

В прошлую пятницу генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси публично заявил, что сотрудники МАГАТЭ, прибывшие с миссией на территорию ЗАЭС, часто слышат громкие звуки разрывов украинских боеприпасов в окрестностях атомной электростанции.

Гросси подчёркивает, что администрация МАГАТЭ выражает крайнюю обеспокоенность в связи с участившимися обстрелами прилегающих к Запорожской АЭС территорий, в связи с чем враждующие стороны должны приложить все усилия для недопущения эскалации конфликта в районе Энергодара.

Город Энергодар находится в Запорожской области, ставшей частью России 30 сентября 2022 года по итогам референдума в регионе. В Энергодаре расположена Запорожская атомная электростанция, являющаяся крупнейшим ядерным объектом в Европе.