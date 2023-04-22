Анна Семенович записалась в боксеры

43-летняя Анна Семенович нашла для себя новое увлечение. Певица решила бороться с самоедством с помощью бокса, сообщает Рrozvezd.info.

Не исключено, что причина на самом деле другая - к примеру, звезда таким образом рассчитывает привлечь в свою жизнь новых мужчин.

Как напоминает издание, обладательница одного из роскошных бюстов на российской эстраде никогда не была под венцом, а тут на ней - боксерские прчатки. Кто тут устоит?

Сама Анна объясняет неожиданное хобби так:

После того, как обнаружила самоедство у самой себя, решила что-то с этим делать. Моя подруга, чемпион по боксу Наталья Рогозина, посоветовала для снятия негатива бокс. Сегодня была первая тренировка в таком женском пространстве.

Семеновия отметила, что в зале, где она тренируется мужчин нет, потому можно не красить губы. И добавила, что решила освоить бокс, потому что это очень крутой антистресс.