Опытный садовод рассказал, как вырастить помидорную рассаду за 30 дней

Ускорить рост рассады можно, строго соблюдая три важных условия агротехники - достаточное количество света, хорошее питание, правильный температурный режим.
Помимо этого, важно обеспечить рассаду питательным грунтом, принять меры защиты от болезней и вредителей.
Рассада томатов может расти быстрее при поддержании высокой температуры (от +23 до +25). Но это может привести к вытягиванию.
Ствол истончается, листья мельчают, саженцы бледнеют, корни растут слабые.
Помочь рассаде можно стимуляторами, подкормками. Перед отправкой в теплицу пролейте растения Цирконом, подкормите комплексным минеральным составом.
Перенесенные в теплицу, молодые растения, которые начали тянуться, можно укрепить и оздоровить с помощью хорошего освещения.
Если солнце будет освещать рассаду по 12 часов в день со всех сторон, она сразу оживет, стебли станут плотнее и крепче, листья ярче.
Самым главным условием быстрого роста и крепости рассады является свет, доказано опытным путем, растения улучшают свое состояние буквально на глазах.
Питание для рассады - очень важный фактор роста, но если переборщить, то она будет жировать, что совсем не хорошо. Какой делаем грунт: торф, перегной, комплексные минеральные добавки.
Например, вносим удобрение Старт, в нем преобладает фосфор, а также в меньших долях добавлены азот и калий, есть микроэлементы.
В итоге за 30 дней можно получить нормальную, но не самую лучшую рассаду. Минусы - вытянутые стебли, слабые корни, раннее цветение.
Как известно, лучше выносить рассаду в открытый грунт до начала появления бутонов.
Если корни слабые, растения могут долго приживаться и начнут болеть, возможен хлороз, подкручивание верхушек, желтеющие листья - это если долго держать в стаканчиках перед высадкой.
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