МО Японии: бомбардировщики КНР 2 дня летали над островами Окинава и Мияко

Днём субботы, 22 апреля, Министерство обороны Японии опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что над несколькими японскими островами была зарегистрирована активность двух китайских тяжёлых бомбардировщиков. Известно, что военные самолёты КНР летали над островами Мияко и Окинава.

По данным японского оборонного ведомства, бомбардировщики Китая класса H-6 вылетели со стороны Восточно-Китайского моря, направившись к Тихоокеанскому региону, пролетев между островами Окинава и Мияко. Позднее китайские бомбардировщики направились к постоянному месту дислокации тем же маршрутом, вновь пролетев через Восточно-Китайское море.

В Минобороны Японии отмечают, что пролёт бомбардировщиков Народно-освободительной армии Китая над японскими островами был зафиксирован как в прошедшую пятницу, так и в текущую субботу. В то же время в ведомстве рассказали, что самолёты КНР не нарушили воздушное пространство Японии.

Также в пресс-релизе сообщается, что несмотря на нерушимость воздушных границ Японии со стороны боевой авиации Китая японские истребители сил самообороны были подняты в небо по тревоге для патрулирования и предотвращения возможных нежелательных инцидентов рядом с Мияко и Окинавой.

В последнее время активность китайских военных кораблей и авиации фиксируется вблизи островного государства Тайвань, что стало происходить после того, как президент данной страны Цай Инвэнь посетила Калифорнию с рабочим визитом.