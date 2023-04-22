22 апреля депутат российской Госдумы Константин Затулин публично заявил, что администрация НАТО не нуждается в принятии украинского государства в организацию, поскольку это бы распространило на Украину пятую статью альянса о коллективной безопасности, обязующую данный блок защищать Киев в случае любых атак на подконтрольные ему территории.

По мнению Затулина, Североатлантический альянс уже контролирует Украину и её правительство, ввиду чего включение данной страны в состав НАТО не является необходимостью. Политик напомнил, что украинские войска уже зависимы от оружия, поставляемого Западом, ввиду чего администрация Киева подчиняется любым приказам со стороны западных партнёров.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом, где провёл рабочую встречу с Владимиром Зеленским. Во время беседы с украинским лидером Столтенберг выразил уверенность в том, что в будущем Украина обязательно вступит в НАТО.

Уже через день, 21 апреля, Йенс Столтенберг побывал в Германии, выступив с речью на базе "Рамштайн", где заявил, что к настоящему моменту все государства-члены Североатлантического альянса готовы одобрить вступление Украины в организацию в случае, если она одержит победу над Россией в конфликте.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Столтенберга, подчеркнув, что такие высказывания наглядно демонстрируют правильность решения о проведении спецоперации.