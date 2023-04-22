Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО

22 апреля пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала комментарий бизнесмена на вопрос от журналиста издания "Блокнот", который попросил раскрыть подробности службы сына пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в рядах ЧВК "Вагнер". В "Блокноте" напомнили, что днём ранее Пригожин впервые рассказал о том, что ребёнок Пескова находится в зоне спецоперации, что вызвало общественный резонанс.

По словам Евгения Пригожина, резонансность данной новости обусловлена тем, что российские политические и экономические элиты сформировали у масс негативное представление о себе, в котором представители правительства максимально отгородились от народа и не хотят быть задействованы в спецоперации.

Пригожин рассказал, что летом 2022 года Дмитрий Песков связался с ним, сообщив, что его сын желает участвовать в российско-украинском конфликте, а отговорить его от данной идеи нет никаких шансов. Тогда предприниматель посоветовал Пескову не обращаться в Министерство обороны России, а отдать отпрыска в частную военную кампанию.

Позднее сын Пескова был устроен в Wagner Group по поддельным документам, чтобы оставить свою личность в секрете. Ребёнок дипломата был поставлен заряжающим боеприпасы на расчёт реактивной системы залпового огня "Ураган" и работал полгода в зоне спецоперации полгода, после чего убыл на отпуск.

В комментарии журналистам Евгений Пригожин признал, что сын Дмитрия Пескова показал себя на фронте с хорошей стороны, как и весь расчёт "Урагана", в котором состоял на службе ребёнок политика.