Baza: парад 9 мая в Москве может пройти без авиации второй год подряд

Днём субботы, 22 апреля, журналисты новостного Telegram-канала Baza со ссылкой на два независимых источника рассказали, что в этом году на 9 мая Парад Победы на Красной площади Москвы с высокой долей вероятности может пройти без воздушной части, что подразумевает отсутствие авиации на мероприятии.

По данным репортёров "Базы", вариант без воздушной части Парада Победы в Москве в Министерстве обороны России рассматривают как одну из основным форм проведения мероприятия в этом году. Характерно, что парад авиации на 9 мая в прошлом году на Красной площади также был отменён.

Кроме того, в Baza подчёркивают, что представители Минобороны РФ ещё не согласовали конечный вариант проведения Парада Победы в этом году, ввиду чего пролёт авиации военно-космических сил России в виде самолётов и вертолётов над Кремлём всё ещё может состояться 9 мая.

Аналитики Baza отметили, что один из их информаторов рассказал о вероятной причине возможной отмены воздушного парада, которой является нежелание Министерства обороны отвлекать лётчиков от выполнения боевых заданий в зоне специальной военной операции на Украине.

Примечательно, что в прошлом году отмена воздушной части Парада Победы в Москве и других регионах объяснялась неподходящими для этого метеорологическими условиями.