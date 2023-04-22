Дочь Юлии Началовой вышла на подиум на модном показе в Москве

Вера Алдонина в Москве на Неделе моды вышла на подиум. Девушка попробовала себя не только в качестве модели, она также исполнила трогательную песню для зрителей, сообщает Космополитен.

Школьница выбрала песню из мультфильма «Анастасия», рассказывающего о судьбе семьи Николая II. В пронзительной композиции есть строки: «Словно в прошлом ожило чьих-то бережных рук тепло», которые растрогали присутствующих.

Зал встретил выступление Веры овациями. Текст песни будто перекликался с жизнью девушки, рано потерявшей маму. После ее смерти дочь певицы живет с бабушкой и дедушкой - Таисией и Виктором Началовыми.

Вера рассказала о своих впечатлениях от выхода на подиум.

Мне очень понравилось быть моделью. Это новые ощущения для меня. Перед выходом немного волновалась, но с задачей справилась, — передает слова Алдониной МК.

Наследница рано ушедшей из жизни звезды пошла по ее стопам: Вера строит карьеру артистки. Девушка успела выступить уже на нескольких фестивалях, а на конкурсе «Золотое сечение» и фестивале «Английская драма» стала победительницей в одной из номинаций.

Вера также участвовала в музыкальном шоу «Дуэты», вместе с Александром Панайотовым спела песню «Герой не моего романа».