Клава Кока улетела в Париж

Певица Клава Кока запланировала работу над «большой песней». Чтобы осуществить задуманное, звезда покинула Москву и улетела в столицу Франции, сообщает Рамблер. ру со ссылкой на микроблог исполнительницы.

По информации Мосленты, Клава рассчитывает создать в Париже множество коллабораций.

В Париж прилетела за вдохновением. Немного исписалась в Москве, там много суеты. А здесь - много вдохновения: оно в людях, красивых улочках, уюте, атмосфере… Я здесь работаю с международной музыкальной командой, хочу нащупать свежее звучание. Здесь просто грех не написать большую песню, - поделилась планами звезда.

Фанаты всегда знали и любили кумира в образе улыбчивой блондинки. Девушка удивила всех, попрощавшись с платиновыми волосами.

В соцсети Кока выложила свое видео из салона, сопроводив его подписью «Психанула! Прощай, блонд!». Кока перекрасила волосы в фиолетовый цвет.