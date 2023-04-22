Клава Кока улетела в Париж

Певица Клава Кока запланировала работу над «большой песней». Чтобы осуществить задуманное, звезда покинула Москву и улетела в столицу Франции, сообщает Рамблер. ру со ссылкой на микроблог исполнительницы.
По информации Мосленты, Клава рассчитывает создать в Париже множество коллабораций.
В Париж прилетела за вдохновением. Немного исписалась в Москве, там много суеты. А здесь - много вдохновения: оно в людях, красивых улочках, уюте, атмосфере…
Я здесь работаю с международной музыкальной командой, хочу нащупать свежее звучание. Здесь просто грех не написать большую песню, - поделилась планами звезда.
Фанаты всегда знали и любили кумира в образе улыбчивой блондинки. Девушка удивила всех, попрощавшись с платиновыми волосами.
В соцсети Кока выложила свое видео из салона, сопроводив его подписью «Психанула! Прощай, блонд!». Кока перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
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