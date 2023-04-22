Дачный эксперт объяснил, что лучше посадить на месте, где выращивались огурцы

Каждый раз для растений нужно подыскивать новое место на участке, чтобы сохранить урожайность и выносливость. Как поступить с бывшей огуречной грядкой, рассказал эксперт.

Второй год огурцы на этой грядке точно выращивать не нужно. Хорошо будут чувствовать себя на этом месте огородные культуры, дающие урожай в виде корнеплодов.

Это могут быть редис, свекла, лук, чеснок, морковь, дайкон, сельдерей, картошка.

Также подойдет эта грядка для зелени: укропа, кинзы, петрушки, тмина. Хороший урожай дадут посаженные на месте огурцов физалис, горох, фасоль, помидоры, баклажаны.

Приемлемым вариантом будут мелисса, мята, щавель, кукуруза.

Не стоит высаживать на огуречное место растения из семейства тыквенных, а именно тыкву, дыню, арбуз, цукини, патиссон, кабачок - все они принадлежат к тому же семейству, что и сам огурец.