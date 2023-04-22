В Германии объяснили высылку российских дипломатов «сокращением присутствия спецслужб»

Там сказано, что таким способом власти Германии пытаются сократить присутствие спецслужб в стране.

Представители немецкого ведомства утверждают, что принятое решение связано именно с этим фактором.

Ранее МИД РФ сообщил, что Берлин в очередной раз высылает из страны российских дипломатом и пообещали зеркальный ответ.

После этого было принято решение о высылке немецких дипломатов из России.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, из России выслано более 20 немецких дипломатов – столько же, сколько выслал Берлин.