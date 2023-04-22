Французский профсоюз обещает оставить Каннский фестиваль без света из-за пенсионной реформы

Это касается Каннского фестиваля, Гран-при Монако, теннисного турнира «Ролан Гаррос». Кинофестивал в Каннах должен начаться 16 мая.

Согласно заявлению объединения работников энергетической сферы при профсоюзе, это будет ответ на пенсионную реформу.

Представители объединения заявили, что готовы ответить 100 днями действий и гнева на 100 дней на умиротворение, обещанные Эммануэлем Макроном.

По словам эксперта в вопросах энергетики Анны Крети, профсоюз располагает техническими средствами для отключения света во время Каннского кинофестиваля.