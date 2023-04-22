Бывалый огородник раскрыл секрет улучшенного вкуса и аромата перцев: все зависит от его соседей

Перец дружит не со всеми огородными культурами, некоторые могут подавлять его рост и развитие, другие создают защитный барьер от вредителей и болезней, приманивают опыляющих насекомых.

Разбираемся, какие соседи подойдут перцам. К сладкому и острому подсаживаем цветы, пряности, можно томаты. Но помните, что помидорам в теплице нужно чаще проветриваться, перцы же этого не любят.

Также с ними можно посадить лук, морковь, баклажаны, огурцы. Вкуснее всего будут те перчики, которые растут рядом с базиликом, укропом, кориандром.

При этом с помощью базилика можно отвадить мух, комаров, трипсов с дачного участка. Укропом и кориандром вы приманите полезных насекомых и отпугнете опасную тлю.