Алексей Муравлев ушел из жизни на 99-м году жизни

По сведениям известного издания "МК", Алексей Муравлев скончался в собственной квартире. Композитору было 98 лет.

На счету деятеля культуры 40 кинофильмов, к которым он написал музыку. Самой известной из картин является "Василий и Василиса".

Известно, что в 2014 году советский и российский композитор попал в "Книгу рекордов РФ" как самый "возрастной" пишущий композитор, а также как старейший пианист, исполняющий собственные произведения.

Также покойный являлся почетным членом "Международного Союза композиторов - 21 век".