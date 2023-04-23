Верник женился на женщине на 16 лет его моложе, - это его третий брак

Очередной избранницей любвеобильного актера Игоря Верника стала Наталья Шнейдерова, являющаяся продюсером сериалов.

Снимок молодоженов в Сети выложил брат актера Вадим Верник.

Родственник артиста признался, что счастлив за брата, рассказав, что испытывает огромную симпатию к его новой супруге.

Жених выбрал для церемонии в ЗАГСе светлый классический костюм. Наталья облачилась в нарядное белое платье, в качестве обвуви выбрав открытые светлые туфли на высоком каблуке. В руках невеста держит букет ромашек.

Напомним, что до Шнейдеровой Верник был женат уже 2 раза. В расставании с первой женой "виновато" стремление знаменитости обрести популярность, а второй брак сгубила сама известность и уйма работы.