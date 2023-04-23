Данила Козловский работает с Марюсом Вайсбергом, в 8-ми картинах которого появлялся сегодняшний украинский лидер Владимир Зеленский.

Кинодеятель называет президента Украины своим другом.

На тот факт, что Козловский снимается у этого режиссера, обратил внимание член общественного совета при Министерстве культуры России Дмитрий Калантаров. Политик убежден, что все неслучайно.

Актер снимается в фильме Вайсберга по мотивам произведения писателя Бориса Акунина, который покинул Россию.

Ранее сам Козловский признавался в любви родному государству, заявляя, что намерен жить лишь здесь.