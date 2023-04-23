Копия деда: стало известно, на кого похож внук звезды девяностых Жени Белоусова

Популярный в 90-е годы певец Женя Белоусов ушел из жизни 26 лет назад. Как уточняет Рrozvezd.info, его не стало в 1997 году.

У исполнителя хита "Девочка моя синеглазая" развились острый панкреатит, он страдал от аневризмы головного мозга. Артиста не стало в 32 года.

У Жени остались сын Роман и дочь Кристина. Дочь звезды три года назад стала мамой, родила сына Давида. Тот подрос и теперь очень похож на своего знаменитого деда, у него темные роскошные кудри, курносый нос, брови домиком и обворожительная улыбка.

Мама ребенка увлекается духовными практиками, она консультирует людей по вопросам кармы и, по ее словам, общается с высшими силами.

А сын Белоусова Роман пошел по стопам музыканта - стал певцом. Исполнитель выступает с концертами, у него похожий на отца голос. Публика в восторге, когда Роман поет знаменитые хиты Белоусова-старшего.