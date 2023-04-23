Лавров: Россия не простит США невыдачу виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН

Соответствующее заявление Лаврова опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что, все-таки, на этот раз с учётом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе, но я ошибался», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

В завершение Лавров отметил, что государство, которое возомнило себя самым сильным, умным, свободным и справедливым, струсило.